"Тампа" обыграла "Чикаго" в матче НХЛ

Игра завершилась со счетом 4:2.

"Тампа" обыграла "Чикаго" в домашнем матче Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась с результатом 4:2. В составе клуба-победителя отличились на 14, 18, 46 и 60 минутах игры Алекс Киллорн, Янни Гурд, Росс Колтон, Виктор Хедман (забил гол в пустые ворота). От проигравших отметились заброшенными шайбами в воротах на 3 и 19 минутах Маттиас Янмарк и Дилан Строум.

Российский спортсмен Михаил Сергачев может похвастаться помощью в голевом эпизоде Гурда. Хоккеист имеет в своем арсенале 20 очков за текущий сезон НХЛ (два гола и 18 результативных передач) в 29 играх.

Также стоит отметить работу голкипера Андрея Василевского. Он отметился вторым голевым пасом за 23 матча, а также отразил 19 бросков по воротам.

На данный момент "Тампа" занимает первое место в турнирной таблице Центрального дивизиона. Клуб набрал 44 очка за 29 матчей. "Чикаго" располагается на четвертой позиции с 33 очками за 31 игру.

"Рейнджерс" обыграли "Филадельфию" в матче НХЛ со счетом 9:0.

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