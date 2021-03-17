"Тампа" обыграла "Даллас" в матче НХЛ

Победитель определился по буллитам.

"Тампа" обыграла "Даллас" в матче Национальной хоккейной лиги. В гостевой игре команда по буллитам обошла противника с результатом 4:3. Основное время и овертайм завершился со счетом 3:3. В составе "Далласа" на 30, 58 и 59 минутах отличились Миро Хейсканен, Джейми Бенн, Александр Радулов. Россиянин не смог реализовать буллит в послематчевой серии ударов. От "Тампы" голами отметились на 4, 35 и 52 минутах встречи Брендэн Пойнт, Мэттью Джозеф, Стивен Стэмкос.

Хоккеист Александр Радулов забросил первую шайбу после возвращения в НХЛ. Он провел вторую игру с 4 февраля. Россиянину пришлось пропустить матчи из-за травмы нижней части тела. В текущем сезоне турнира 34-летний игрок набрал 12 очков (четыре гола и восемь результативных передач) за 10 проведенных матчей. В рамках игры Денис Гурьянов, а также защитник "Тампы" Михаил Сергачев не сумели отличиться. Голкипер "Далласа" Андрей Василевский отразил 24 броска по своим воротам.

Напомним, что "Тампа" набрала 42 очка в 28 матчах. Клуб находится на первом месте рейтинга таблицы Центрального дивизиона. "Даллас" расположился на шестой позиции по итогам 25 игр с 25 очками.

"Питтсбург" обыграл "Бостон" в домашнем матче НХЛ.

Видео: YT / PRO Hockey