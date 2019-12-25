"Питтсбург" обыграл "Бостон" в домашнем матче НХЛ

Евгений Малкин отличился в игре заброшенной шайбой и голевой передачей.

"Питтсбург" обыграл "Бостон" в домашнем матче Национальной хоккейной лиги. Игра завершилась с результатом 4:1. В составе клуба-победителя на ледовом поле отличились Эван Родригес, Сидни Кросби, Евгений Малкин, Джейк Гюнцель. У проигравших единственную шайбу в ворота оппонентов забросил Мэтт Гжэльцик.

В рамках игры российский спортсмен Евгений Малкин также отметился результативной передачей. В настоящее время хоккеист набрал 1100 очков в рамках регулярных чемпионатов НХЛ.

В текущем сезоне "Питтсбург" набрал 37 очков в проведенных 28 матчах. Он находится на третьем месте в списке Восточного дивизиона. "Бостон" занял четвертую позицию рейтинге с 32 очками. В следующий раз команды сыграют 17 марта.

"Нью-Йорк Рейнджерс" не смог обыграть "Филадельфию" в матче НХЛ.

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