Шайба Малкина помогла "Питтсбургу" победить "Баффало" в матче НХЛ

Игра завершилась со счетом 5:2.

Шайба российского спортсмена помогла "Питтсбургу" победить "Баффало" в гостевом матче Национальной хоккейной лиги. Игра завершилась с результатом 5:2. В составе клуба-победителя шайбы забили на 6, 24, 32, 43 и 59 минутах Евгений Малкин, Брэндон Танев, Джейк Гюнцель, Энтони Анджелло, Брайан Раст. От "Баффало" отличились на 7 и 29 минутах Тэйдж Томпсон и Виктор Олофссон.

о хоккеист Евгений Малкин также отметился голевой передачей своему коллеге Гюнцелю. Таким образом результативная серия спортсмена достигла шести игр подряд. В активе россиянина в текущем сезоне НХЛ значится 21 очко (за семь голов и 14 результативных передач) в 26 проведенных играх.

На данный момент "Питтсбург" набрал 33 очка. Результат позволил клубу занять третье место в рейтинге Восточного дивизиона. "Баффало" находится на последней (восьмой) восьмой строчке с 16 очками.

"Вашингтон Кэпиталз" обыграл "Филадельфию" в матче НХЛ.

Видео: YT / MSG Sports