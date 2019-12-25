"Нью-Йорк Рейнджерс" не смог обыграть "Филадельфию" в матче НХЛ

Игра завершилась со счетом 4:5.

Гол и две передачи Панарина не помогли "Нью-Йорк Рейнджерс" обыграть "Филадельфию" в домашнем матче Национальной хоккейной лиге. Встреча завершилась с результатом 4:5. От "Филадельфии" шайбы в ворота противников на 4, 6, 39, 46 и 64 минутах забросили Джеймс ван Римсдайк, Иван Проворов, Джоэль Фараби, Клод Жиру, Якуб Ворачек. В клубе "Рейнджерс" отметились на 29, 31, 36 и 43 минутах россиянин Артемий Панарин, Колин Блэквелл, Жульен Готье, Кевин Руни. Хоккеисту Павлу Бучневичу пришлось пропустить встречу из-за того, что он находится в ковид-протоколе.

В рамках игры Артемий Панарин также отдал две результативные передачи. Сейчас на его счету находится 22 очка (шесть голов и 16 голевых передачи) за 16 проведенных матчей. Защитник из "Филадельфии" Иван Проворов имеет в арсенале 14 очков (4 гола и 10 передач) за 26 матчей.

В настоящее время "Рейнджерс" набрали 26 очков в 27 матчах. Они находятся на шестом месте рейтинга Восточного дивизиона. "Филадельфия" расположилась на пятой позиции с 31 очками.

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