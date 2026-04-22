"Вегас" уступил "Юте", Барбашев отметился заброшенной шайбой

Россиянин был признан второй звездой матча.

"Вегас" уступил "Юте" со счетом 2:3 во втором матче серии первого раунда плей-офф Кубка Стэнли. Игра прошла на "Ти-Мобайл Арене" в Парадайсе.

Форвард "Вегаса" Иван Барбашев был признан второй звездой матча. Россиянин забросил вторую шайбу в ворота гостей, но это не помогло его команде уйти от поражения. Счет в серии стал равным (1-1). Следующий матч между командами состоится в ночь на 25 апреля

В нынешнем регулярном сезоне НХЛ Иван Барбашев провел в составе "Вегаса" 82 матчей, забросил 23 шайбы и отдал 38 голевых передач. Россиянин занял пятое место среди игроков команды по набранным очкам в чемпионате.

Ранее мы сообщали, что шайба Кучерова помогла "Тампе" обыграть "Монреаль".

