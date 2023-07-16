Во Франции заявили о подготовке к войне с Россией

Заместитель начальника Военно-воздушных сил Франции Доминик Тардиф в интервью западному изданию Politico высказался о необходимости подготовить военно-воздушные силы страны к вероятному воонуженному противостоянию с Россией.
Не исключено, что Москва попытается испытать НАТО в период с 2028 по 2029 год.
Доминик Тардиф, французский эксперт
По словам иностранного военнослужащего из Парижа, французские пилоты могут сразу оказаться на передовой линии конфликта в случае возникновения вооруженной напряженности на восточной границе Североатлантического военного альянса. Этот сценарий связан с тем, что у прибалтийских государств нет возможностей по размещению собственной истребительной авиации. При этом потенциал Румынии ограничен, но страны Западной Европы должны подготовиться к тому, что ранее начальник штаба обороны Франции генерал Фабьен Мандон назвал "шоком".
