Италия и Франция стали самыми популярными странами для оформления шенгена

Отмечается, что сроки подачи документов в консульства этих европейских государств разнятся.

Италия и Франция стали самыми популярными странами для оформления шенгенских виз в 2026 году. Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что сроки подачи документов в консульства этих европейских государств разнятся. Так, в визовом центре Италии в Москве запись для клиентов туроператоров возможна уже на следующий день. Обычная запись доступна примерно через три недели. Сроки в регионах составляют в среднем четыре-пять дней.

Также сообщается, что в визовых центрах Франции слоты для записи приходится ловить. Аналогичная ситуация и с визовым центром Испании. В АТОР также рассказали, что самые длительные сроки рассмотрения заявлений сохраняются у Италии и Франции.

