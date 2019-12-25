Россияне оценили шансы сборной России на Евро-2020

В победу национальной сборной верят 7% опрошенных.

Жители России оценили шансы национальной сборной по футболу на чемпионате Европы. Четверть опрошенных считают, что российская команда оступится на стадии 1/8 финала. Об этом пишут РИА Новости, ссылаясь на данные банка "Открытие".

При этом 26% опрошенных верят, что сборная России дойдет до четвертьфинала, повторив результат последнего чемпионата мира. Еще 12% респондентов полагают, что российские футболисты дойдут до полуфинала, каждый десятый россиянин надеется увидеть команду в финале. В победу национальной сборной верят 7% опрошенных.

Чемпионат Европы по футболу должен был состояться летом 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на этот год. Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Чемпионат примут 11 городов стран-членов УЕФА. Сборная России сыграет в групповом этапе с командами Бельгии, Дании и Финляндии.

Ранее мы писали, что в Петербурге волонтеры Евро-2020 получат "Подорожники" для бесплатного проезда.

Фото: pixabay.com