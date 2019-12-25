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В Петербурге волонтеры Евро-2020 получат "Подорожники" для бесплатного проезда
Сегодня, 20:05
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romasdaria

В Петербурге волонтеры Евро-2020 получат "Подорожники" для бесплатного проезда

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В понедельник волонтерам выдадут также аккредитационный бейдж, специальную одежду и набор средств индивидуальной защиты от коронавируса.

В понедельник, 24 мая, от центра аккредитации городские волонтеры Чемпионата Европы по футболу получат экипировку и карту "Подорожник" для бесплатного проезда в общественном транспорте. Об этом сообщает пресс-служба организаторов.

В экипировку волонтеров входят футболки, толстовки, ветровки, кепки и рюкзаки. От города волонтеры получат пару спортивных брюк, аккредитационный бейдж, проездной билет "Подорожник", который на период Чемпионата позволит бесплатно ездить на общественном транспорте, а также набор средств индивидуальной защиты от коронавируса.

По данным организаторов, центр аккредитации был открыт на базе государственной академической капеллы, которая стала партнером программы "Городские волонтеры Евро-2020".

Во время Евро-2020 стадион "Газром Арена" будет заполнен на 50%.

Фото: Piter.tv

Теги: волонтеры, евро-2020, подорожник, футбол, чемпионат
Категории: Картина дня, Футбол в России и Европе, Спорт, Новости СПб, Лента новостей,

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