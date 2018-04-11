Во время Евро-2020 стадион "Газром Арена" будет заполнен на 50%

Помимо этого, все привычные антикоронавирусные меры сохраняются.

В воскресенье, 23 мая, стало известно, что стадион "Газпром Арена" заполнят только на 50%. Это ограничение связано с антикоронавирусными мерами безопасности. Об этом сообщил генеральный директор оргкомитета российской части чемпионата Европы Алексей Сорокин в эфире телеканала "Россия-24".

По словам Алексея Сорокина, сделали максимум, чтобы обеспечить все меры предосторожности. Одной из основных мер Сорокин назвал уменьшение количества мест для болельщиков.

Мы сократили вместимость всех публичных зон вдвое таким образом, что площадь на одного человека будет составлять 2,5 кв. м рассказал Алексей Сорокин, генеральный директор оргкомитета российской части чемпионата Европы

Помимо этого, все привычные антикоронавирусные меры сохраняются.

Недавно мы писали, что губернатор Петербурга оценил готовность стадионов к Евро-2020. Стадион "Газпром Арена" и тренировочные площадки готовы к проведению матчей.

На матчах Евро-2020 в Петербурге будут помогать 1500 волонтеров.

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