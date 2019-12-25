На матчах Евро-2020 в Петербурге будут помогать 1500 волонтеров

Во время подготовки к событию волонтеры подтянули свои знания иностранных языков.

Во время Чемпионата Европы по футболу в Петербурге будут сопровождать гостей и болельщиков 1500 волонтеров. Еще 300 человек находятся в резерве. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Всем волонтерам пришлось пройти строгий отбор. Некоторые из них ранее уже работали на крупным спортивных мероприятиях.

В субботу, 22 мая, с добровольцами встретился губернатор Александр Беглов на стадионе "Петровский". Волонтеры смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом. Кроме того, им обеспечат бесплатное питание.

Также к Евро-2020 готовятся правоохранительные органы. Сотрудники проходят ежедневные тренировки.

Всего было подано 10987 заявок. Из 1500 человек: 89% – женщины и 11% – мужчины; 84% составляют работающие волонтеры, 13% – учащиеся, 3% – добровольцы "серебряного" возраста.

Сегодня в Петербург на два дня прибыл Кубок Евро.

Фото: Telegram / Пул78