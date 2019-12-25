Давид Трезеге привез в Петербург кубок чемпионата Европы по футболу

В субботу трофей смогут увидеть все желающие.

Сегодня, 22 мая, в Петербург привезли кубок чемпионата Европы по футболу. Доставил его бывший футболист сборной Франции Давид Трезеге. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Кубок будет находиться в Петропавловской крепости. Посмотреть на него и сфотографироваться смогут все желающие.

Напомним, что чемпионат Европы начнется 11 июня и завершится через месяц. В Северной столице пройдут семь матчей: Бельгия - Россия (12 июня), Польша - Словакия (14 июня), Финляндия - Россия (16 июня), Швеция - Словакия (18 июня), Финляндия - Бельгия (21 июня), Швеция - Польша (23 июня), а также четвертьфинальный матч 2 июля.

Ранее на Piter.tv сообщили, кто сможет воспользоваться бесплатным проездом в дни матчей Евро-2020. Выяснилось, что льготы будут действовать на проезд в метро, автобусах-шатлах, трамваях №19 и №48, а также во всех электричках, которые курсируют по городу и области. Ограничения в количестве поездок не будет.

Извеcтно, что зону просмотра матчей Евро на Дворцовой площади в Петербурге откроют 2 июля.

Фото: Instagram / trezeguetofficial