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Зону просмотра матчей Евро на Дворцовой площади в Петербурге откроют 2 июля
Сегодня, 16:16
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nadezhda_sib

Зону просмотра матчей Евро на Дворцовой площади в Петербурге откроют 2 июля

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Она начнет работать не с самого начала.

Первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Петербурга Николай Растворцев назвал дату открытия зоны просмотра футбола на Дворцовой. Она будет дополнительной.

Фан-зону откроют со 2 июля. На Дворцовой будут транслировать матчи Чемпионата Европы по футболу, а именно — 1/4 финала, полуфинал и финал.

Зона на Конюшенной площади и у дворца спорта "Юбилейный" начнут работать с начала Евро — с 11 июня. На данный момент заполняемость может составлять не более 50%. 

Ранее стало известно, кто сможет воспользоваться бесплатным проездом в дни матчей Евро-2020. 

Фото: UEFA.com

Теги: евро 2020, фан-зона
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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