Зону просмотра матчей Евро на Дворцовой площади в Петербурге откроют 2 июля

Она начнет работать не с самого начала.

Первый заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Петербурга Николай Растворцев назвал дату открытия зоны просмотра футбола на Дворцовой. Она будет дополнительной.

Фан-зону откроют со 2 июля. На Дворцовой будут транслировать матчи Чемпионата Европы по футболу, а именно — 1/4 финала, полуфинал и финал.

Зона на Конюшенной площади и у дворца спорта "Юбилейный" начнут работать с начала Евро — с 11 июня. На данный момент заполняемость может составлять не более 50%.

Ранее стало известно, кто сможет воспользоваться бесплатным проездом в дни матчей Евро-2020.

Фото: UEFA.com