Петербург получит компенсацию затрат на проведение матчей Евро-2020

Расходы на 3 игры, проведённых в Северной столице 14, 18 и 23 июня 2021 года, составили почти 27 млн рублей.

Петербургу предоставят межбюджетный трансферт для возмещение затрат на проведение трёх дополнительных матчей чемпионата Европы по футболу. Соответствующее постановление подписал губернатор города на Неве, сообщила пресс-служба Смольного.

Компенсацию выделят из федерального бюджета "в целях возмещения расходов бюджета города на организацию мероприятий по проведению дополнительных матчей чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года".

Напомним, что на матчи 14, 18 и 23 июня 2021 года было выделено 26,9 млн рублей из казны региона.

Ранее мы сообщили о том, что школьные обеды в Петербурге подорожают на 30% в 2023 году.

Фото: Piter.TV