В России сократились продажи пива

Продажам не помогла и аномальная жара.

Во втором квартале 2021 года в России упали продажи пива. Причем продажи упали даже несмотря на чемпионат Европы по футболу и жаркую погоду, пишет РБК.

По информации Росалкогольрегулирования (РАР), во втором квартале розничные продажи сократились на 2%, если сравнивать с аналогичным периодом в прошлом году. Причем в первом квартале этого года также было зафиксировано падение продаж.

В организации подсчитали, что в первом квартале падение продаж составило около 7%, если сравнивать с аналогичным периодом в 2020 году. Как отметил представитель AB InBev Efes, такие показатели можно объяснить эффектом низкой базы. Так, в 2020 году лето было жарким, но продажи стимулировались режимом самоизоляции.

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