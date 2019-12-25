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"Оранжевый" уровень опасности объявлен в Петербурге из-за аномальной жары
Сегодня, 8:13
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"Оранжевый" уровень опасности объявлен в Петербурге из-за аномальной жары

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Предупреждение действует 30 и 31 июля.

Из-за аномально жаркой погоды в Петербурге объявили "оранжевый" уровень опасности. Об этом рассказали в Смольном. 

По данным Росгидрометцентра, предупреждение действует на территории города до 21:00 30 июля. Максимум температуры в +30…+32 градуса ожидается с 11:00 до 19:00. Кроме того, очень жарко будет и 31 июля в 11:00-16:00: столбики термометров покажут +30…+31 градус. А еще завтра возможны грозы. 

В период высокой солнечной активности не стоит выходить из дома без головного убора, следует следить за своим состоянием, чаще находиться в тени, по возможности надевать одежду из светлых натуральных тканей и не допускать обезвоживания организма. 

Пресс-служба Смольного 

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Фото: Piter.TV

Теги: аномальная жара, оранжевый уровень опасности
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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