"Оранжевый" уровень опасности объявлен в Петербурге из-за аномальной жары

Предупреждение действует 30 и 31 июля.

Из-за аномально жаркой погоды в Петербурге объявили "оранжевый" уровень опасности. Об этом рассказали в Смольном.

По данным Росгидрометцентра, предупреждение действует на территории города до 21:00 30 июля. Максимум температуры в +30…+32 градуса ожидается с 11:00 до 19:00. Кроме того, очень жарко будет и 31 июля в 11:00-16:00: столбики термометров покажут +30…+31 градус. А еще завтра возможны грозы.

В период высокой солнечной активности не стоит выходить из дома без головного убора, следует следить за своим состоянием, чаще находиться в тени, по возможности надевать одежду из светлых натуральных тканей и не допускать обезвоживания организма. Пресс-служба Смольного

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Фото: Piter.TV