Температура воды на Ладоге выросла: учёные зафиксировали сокращение ледового периода и потепление климата

Исследования показывают, что тёплый период в этом регионе становится всё длиннее, а лёд уходит с поверхности водоёма раньше обычного.

Специалисты Санкт-Петербургского федерального исследовательского центра РАН (СПб ФИЦ РАН) зафиксировали значительные климатические изменения в районе Ладожского озера. По их данным, за последние 40 лет среднегодовая температура воздуха и воды заметно выросла, а ледовый сезон сократился.

Исследования показывают, что тёплый период в этом регионе становится всё длиннее, а лёд уходит с поверхности водоёма раньше обычного. Эти изменения напрямую связаны с глобальным потеплением и уже сказываются на экологическом состоянии крупнейшего пресноводного озера Европы.

По словам профессора Михаила Науменко, руководителя Лаборатории географии и гидрологии Института озероведения РАН, с начала XX века среднегодовая температура воздуха в северной части Ладоги выросла более чем на два градуса — с 2,5 до 4,5 °C. В 2020 году она достигла рекордных 6,5 °C. Подобная динамика наблюдается и по температуре воды, что влияет на структуру экосистемы озера.

В последние десятилетия учёные фиксируют всё больше тёплых зим и сокращение площади ледяного покрова. Так, в 2020 году лёд покрыл лишь 20% акватории — минимальный показатель за всю историю спутниковых наблюдений. В последние годы зимой регулярно остаются незамерзшие участки в глубоководной части Ладоги.

Эти изменения отражаются не только на ледовом режиме, но и на биологических процессах в озере. Более раннее таяние льда приводит к тому, что солнечный свет и энергия ветра сильнее прогревают воду, что перестраивает условия для жизни обитателей водоёма.

Ладожское озеро играет ключевую роль в жизни Северо-Западного региона: это источник пресной воды, важная водная артерия и зона рыболовства. Поэтому, как подчеркивают учёные, отслеживание климатических трендов и их влияние на экологию остаётся приоритетной задачей.

С 28 июля по 3 августа в Петербурге сохранится жаркая погода — температура воздуха будет держаться выше климатической нормы. По прогнозу главного синоптика города Александра Колесова, в ближайшие дни дневные значения стабильно составят +30…+33 °C, ночные — не ниже +20…+22 °C.

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Фото: пресс-служба СПб ФИЦ РАН