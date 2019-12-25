Петербург останется в жарком плену как минимум до начала августа

По предварительным данным, с началом августа температура может немного снизиться, а вероятность дождей увеличится.

С 28 июля по 3 августа в Петербурге сохранится жаркая погода — температура воздуха будет держаться выше климатической нормы. По прогнозу главного синоптика города Александра Колесова, в ближайшие дни дневные значения стабильно составят +30…+33 °C, ночные — не ниже +20…+22 °C.

Несмотря на то, что 28 июля считается одним из самых жарких дней в истории города — в 2010 году температура достигла +35,3 °C, — в этом году до рекорда пока не дотягивает. Однако шансы побить температурные экстремумы последних дней июля всё же есть: 30 июля в истории было +32,1 °C, 31-го — +32,4 °C. Прогнозы на среду и четверг говорят о возможности превысить эти значения.

Небольшие кратковременные дожди возможны на западе региона, но они вряд ли принесут заметное облегчение — атмосферный фронт остаётся слабым и не влияет на общее температурное поле.

По предварительным данным, с началом августа температура может немного снизиться, а вероятность дождей увеличится. Однако точный сценарий синоптики смогут подтвердить ближе к выходным.

Фото: Piter.tv