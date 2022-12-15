В Ленобласти объявлен оранжевый уровень опасности из-за дождей

На востоке региона ожидаются экстремальные осадки 2 сентября.

В Ленинградской области 2 сентября объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Он будет действовать с 07:00 до 18:00. Причина — сильные дожди, особенно интенсивные на востоке региона. Оранжевый уровень — второй по степени опасности и объявляется нечасто.

До 22:00 также действует жёлтый уровень из-за возможных гроз. Это означает, что погода может быть потенциально опасна. Ночью в отдельных районах ожидается туман. Температура воздуха ночью составит +9…+14 градусов, днём — +15…+20 градусов.

В ФКУ Упрдор "Северо-Запад" водителей просят быть предельно внимательными на дорогах, избегать резких манёвров и соблюдать дистанцию.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге ожидается сухая и прохладная погода.

Фото: Unsplash (Anik Deb Nath)