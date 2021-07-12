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Вчера, 21:32
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shuwioll Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Фанаты сборной Англии напали на итальянских болельщиков после чемпионата Евро по футболу

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Оппонентов избивали руками и ногами.

После поражения сборной в финале чемпионата Евро-2020 фанаты английской сборной напали на итальянских болельщиков в Лондоне. Видео опубликовали в соцсетях.

На кадрах видно, что избивают оппонентов руками и ногами. Стюарды также пытались утихомирить фанатов. Кроме того, болельщики, расстроенные поражением английской сборной, жгли фаеры, а также переворачивали мусорные баки.

В результате власти страны были обязаны закрыть несколько станций метро. Были и задержания. По предварительной информации, задержали порядка 50 человек.

Ранее мы писали, что сборная Италии обыграла Англию в финале Евро-2020. Основное время матча завершилось со счетом 1:1. Победителей определила серия пенальти. 

Видео: Twitter/markton_ke

Теги: драка между болельщиками, евро 2020, сборная италии победила в евро 2020
Категории: Футбол в России и Европе, Спорт, Лента новостей,

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vasiliy25
Вчера 21:52

Английские фанаты как всегда подтверждают свою репутацию!!!

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