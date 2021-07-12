Фанаты сборной Англии напали на итальянских болельщиков после чемпионата Евро по футболу

Оппонентов избивали руками и ногами.

После поражения сборной в финале чемпионата Евро-2020 фанаты английской сборной напали на итальянских болельщиков в Лондоне. Видео опубликовали в соцсетях.

На кадрах видно, что избивают оппонентов руками и ногами. Стюарды также пытались утихомирить фанатов. Кроме того, болельщики, расстроенные поражением английской сборной, жгли фаеры, а также переворачивали мусорные баки.

В результате власти страны были обязаны закрыть несколько станций метро. Были и задержания. По предварительной информации, задержали порядка 50 человек.

Ранее мы писали, что сборная Италии обыграла Англию в финале Евро-2020. Основное время матча завершилось со счетом 1:1. Победителей определила серия пенальти.

Видео: Twitter/markton_ke