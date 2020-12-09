Перекупщики заработали почти 500 млн рублей на продаже билетов на матчи ЕВРО-2020 в Петербурге

За семь матчей спекулянты продали порядка 13,2 тыс. билетов.

Порядка 10% билетов на семь матчей чемпионата Европы по футболу, которые состоялись в Петербурге, были куплены с рук. Об этом сообщает издание "Коммерсантъ" со ссылкой на исследование компании "Eticket4". В ходе исследования эксперты учитывали число посетителей матча, данные сайта, на которых продавались билеты на матчи, и данные самих перекупщиков.

Матчи чемпионата Европы по футболу в Петербурге посетили 133 тыс. зрителей. На сайте UEFA было продано билетов почти на 1,7 млрд руб. Самое большое число фанатов пришло на первый матч в Петербурге, который состоялся между Бельгией и Россией – 26 264 зрителя стали свидетелями игры. На официальных сайтах билет стоил 75–225 евро, перекупщики готовы были продать билет за 19,4–50 тыс. рублей. Так, наценка с учетом курса евро на 9 июля составила 2–2,5 раза.

Согласно данным аналитиков, за семь матчей перекупщики продали порядка 13,2 тыс. билетов, которые принесли им 498 млн рублей. В этом году UEFA продавали электронные билеты в специальном предложении. Так они боролись с мошенниками и перекупщиками. Однако спекулянты всё равно покупали и перепродавали билеты на матчи с помощью функции "переслать билеты".

Ранее Piter.tv рассказал, чем петербуржцам запомнился большой футбол в городе.

Фото: pixabay.com





