Аферисты торгуют фейковыми билетами на встречи с Боярским и Басилашвили

Театр Ленсовета меняет правила продаж из-за нашествия мошенников.

В Санкт-Петербурге активизировались интернет-мошенники, которые под видом театральных администраторов предлагают доверчивым гражданам приобрести билеты на творческие вечера с легендами сцены Олегом Басилашвили и Михаилом Боярским. Злоумышленники пишут потенциальным жертвам в мессенджерах, используя персональные данные реальных зрителей, ранее оставлявших заявки. В связи с участившимися случаями обмана администрация Театра имени Ленсовета вынуждена была ужесточить правила выкупа билетов, сообщается в официальных аккаунтах культурного учреждения.

Как пояснили представители театра, злоумышленники каким-то образом получили доступ к информации о людях, которые действительно хотели посетить запланированные мероприятия и состояли в специальном листе ожидания. Чтобы обезопасить поклонников артистов и предотвратить дальнейшую утечку данных, было принято решение временно закрыть этот список и полностью изменить процедуру продажи.

Теперь приобрести заветные контрамарки станет сложнее, но безопаснее. Сотрудники театральной кассы будут самостоятельно обзванивать клиентов по телефону для уточнения деталей заявки. После подтверждения брони выкупить билеты можно будет исключительно в кассе, расположенной в здании театра, и только при предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.

Фото: pxhere.com