МВД: мошенники стали рассылать письма с предложением получить семейную налоговую выплату

В МВД России предупредили о том, что мошенники начали рассылать письма с предложением получить семейную налоговую выплату. Аферисты ссылаются на настоящий закон о возврате 7% НДФЛ для семей с двумя и более детьми, который вступил в силу с 1 января. Главное они скрывают: подавать заявления получится только с 1 июня. Нет никаких "ранних выплат".

Жертв просят заплатить "комиссию" в размере 299 рублей за "оформление выплаты". После деньги уходят злоумышленникам. Не верьте письмам и сообщениям, где требуют предоплату или комиссию за пособия. Все сведения о выплатах проверяйте только на официальных ресурсах.

Государственные выплаты не оформляются через неизвестные сайты, чаты и сомнительные письма – и уж точно не за 299 рублей. Если получили похожее письмо, не переходите по ссылкам, не оплачивайте ничего и лучше сразу удалите. Пресс-служба МВД

