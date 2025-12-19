Моды детских игр от мошенников стали новым каналом атак на корпоративные сети

Вместе с игрой загружается вредоносное ПО.

В МВД России предупредили, что мошенники начали создавать моды детских игр, которые стали каналом атак на корпоративные сети.

По словам аналитиков, аферисты размещают модифицированные сборки игр на платформах и форумах, где такие моды находят родители, пытающиеся установить развлечения для своих детей. Вместе с игрой загружается вредоносное ПО: оно незаметно внедряется в систему и проникает в корпоративные сети через домашние подключения сотрудников.

Вредоносные моды детских игр могут содержать компоненты, позволяющие собирать учетные данные, перехватывать трафик или устанавливать бекдоры для удаленного управления. Попадание таких программ в корпоративную среду нередко приводит к компрометации серверов, утечкам данных и необходимости дорогостоящего восстановления безопасности. Пресс-служба МВД

Компаниям рекомендуется ужесточать политику по использованию личных устройств для работы, а также регулярно обучать работников правилам безопасной загрузки программ.

Ранее мы рассказывали о том, что в МВД рассказали о новой мошеннической схеме, которая нацелена на самозанятых.

Фото: Piter.TV