Моды детских игр от мошенников стали новым каналом атак на корпоративные сети
Сегодня, 8:38
Вместе с игрой загружается вредоносное ПО.

В МВД России предупредили, что мошенники начали создавать моды детских игр, которые стали каналом атак на корпоративные сети. 

По словам аналитиков, аферисты размещают модифицированные сборки игр на платформах и форумах, где такие моды находят родители, пытающиеся установить развлечения для своих детей. Вместе с игрой загружается вредоносное ПО: оно незаметно внедряется в систему и проникает в корпоративные сети через домашние подключения сотрудников. 

Вредоносные моды детских игр могут содержать компоненты, позволяющие собирать учетные данные, перехватывать трафик или устанавливать бекдоры для удаленного управления. Попадание таких программ в корпоративную среду нередко приводит к компрометации серверов, утечкам данных и необходимости дорогостоящего восстановления безопасности. 

Пресс-служба МВД 

Компаниям рекомендуется ужесточать политику по использованию личных устройств для работы, а также регулярно обучать работников правилам безопасной загрузки программ. 

Ранее мы рассказывали о том, что в МВД рассказали о новой мошеннической схеме, которая нацелена на самозанятых. 

Фото: Piter.TV  

