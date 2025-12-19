  1. Главная
В МВД рассказали о новой мошеннической схеме, которая нацелена на самозанятых
Сегодня, 8:14
На этапе онлайн-встречи аферист жалуется на проблемы со стандартным сервисом видеосвязи и предлагает перейти на "альтернативную" платформу через специальную ссылку.

В МВД России рассказали о новой фишинговой схеме, нацеленной на самозанятых. Мошенники начинают взаимодействие, связываясь через мессенджер от имени знакомого или потенциального клиента с предложением обсудить заказ. 

На этапе онлайн-встречи аферист жалуется на проблемы со стандартным сервисом видеосвязи и предлагает перейти на "альтернативную" платформу через специальную ссылку. Она ведет на сайт, который внешне повторяет интерфейс популярного сервиса. При попытке войти пользователи вводят свои логин и пароль, данные тут же перехватываются злоумышленниками. 

Для защиты от подобных атак важно использовать уникальные пароли для каждой платформы и подключать двухфакторную аутентификацию, где это возможно. В случае подозрения на компрометацию аккаунта, рекомендуется немедленно сменить пароли, завершить активные сессии и проверить доступы к важным сервисам. 

Пресс-служба МВД

Фото: pxhere 

Теги: мошенничество, самозанятые
