Мошенники резко потеряли связь с Петербургом

Сотовые операторы фиксируют падение числа успешных дозвонов спамеров.

В Санкт-Петербурге наблюдается значительное сокращение активности телефонных мошенников. Как пишет ТАСС со ссылкой на мобильных операторов связи, на эту положительную динамику повлияли два ключевых фактора: усиление превентивной защиты со стороны операторов связи и рост осведомлённости самих абонентов.

Данные крупнейших телеком-компаний подтверждают эту тенденцию. Так, "МегаФон" фиксирует заметное падение количества успешных дозвонов спамеров. Сервис "Антифрод" от "МТС" в течение всего 2025 года заблокировал около 196 миллионов подозрительных вызовов.

Вторым важным фактором стало изменение поведения пользователей. Абоненты стали активнее применять специальные защитные опции. Например, спрос на услугу "Блокировка иностранных номеров" в четвёртом квартале 2025 года вырос на 200%.

В результате мошенники вынуждены менять тактику, смещая фокус с массовых обзвонов на точечные атаки через мессенджеры и социальные сети. Тем не менее, для рядовых петербуржцев эффект уже очевиден: назойливые звонки от лжебанкиров и лжеполицейских стали беспокоить горожан значительно реже.

Ранее Piter.TV сообщал, что МВД рассказало, как аферисты крадут реквизиты карт онлайн-репетиторов.

Фото: Piter.TV