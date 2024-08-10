Пассажир электрички задержан за поддельный студенческий билет в Петербурге

Теперь ему грозит уголовная ответственность.

В Ленинградской области транспортные полицейские задержали пассажира электропоезда, следовавшего из Луги в Петербург. Инцидент произошел в вагоне электрички, где 47-летний мужчина предъявил контролеру-кассиру студенческий билет. Документ вызвал у проверяющего подозрения в подлинности.

Стражи порядка доставили нарушителя в отделение. Проведенная экспертиза подтвердила, что предъявленное удостоверение является поддельным. В пресс-службе транспортной полиции уточнили, что злоумышленник планировал доехать от станции Сиверская до Балтийского вокзала, однако его планы прервали правоохранители.

В отношении жителя области возбуждено уголовное дело по факту использования фальшивого документа. Санкции соответствующей статьи предусматривают наказание вплоть до одного года лишения свободы.

Фото: Piter.TV