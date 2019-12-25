В Петербурге матчи Евро-2020 посетили более 132 тысяч людей

Самое большое число фанатов пришло на первый матч в Петербурге. который был между Бельгией и Россией – 26 264 зрителя стали свидетелями игры.

В воскресенье, 4 июля, стало известно, что матчи Евро-2020 на Газпром Арене посетили 132 752 зрителя. Об этом сообщает ТАСС.

Самое большое число фанатов пришло на первый матч в Петербурге. который был между Бельгией и Россией – 26 264 зрителя стали свидетелями игры. Наименьший интерес вызвал поединок Швеция – Словакия. Там было 11 525 зрителей.

Напомним, вместимость стадиона составляет 68 134 зрителя. Из-за пандемии максимальная численность болельщиков на трибунах была ограничена 50 процентами от вместимости арены. Всего Петербург принял семь матчей Евро-2020: Бельгия – Россия (0:3), Польша – Словакия (1:2), Финляндия – Россия (0:1), Швеция – Словакия (1:0), Финляндия – Бельгия (0:2), Швеция – Польша (3:2), Швейцария – Испания (1:1; серия пенальти – 1:3).

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Фото: Piter.tv

