В Сети появилось "пьяное видео" Порошенко после матча Украина - Англия

Он заявил, что "это была настоящая борьба".

Экс-президент Украины Петр Порошенко высказался на камеру по поводу игры украинской сборной на Евро-2020. Видео с его участием появилось в интернете.

По его словам, данный матч был не самым лучшим, однако, он заявил, что украинцы останутся со своей сборной "и в радости, и в поражении".

Мы уверены, что главные победы впереди. Вся Украина сейчас болеет за футбольную сборную. Так, как мы болеем за сборную, желательно, чтоб так мы болели за Украину. Мы благодарим наших парней за наслаждение в прошлом матче со Швецией. Благодарим, пусть и за поражение, в первом матче, но это была настоящая борьба. Петр Порошенко, экс-президент Украины

Под видеороликом пользователи интернета отметили несвязную речь бывшего украинского главы. Они предположили, что Порошенко был пьян.

Напомним, сборная Англии вышла в полуфинал чемпионата Европы по футболу, обыграв команду Украины со счетом 4:0. Дублем в составе победителей отметился бомбардир АПЛ Харри Кейн. Кроме него очки своей команде принесли защитник "Манчестер Юнайтед" Гарри Магуайра и полузащитник "Ливерпуля" Джордан Хендерсон. В полуфинале англичане сыграют с Данией. Матч состоится 7 июля.

Ранее украинский журналист Дмитрий Гордон назвал бывшего президента Петра Порошенко и российского лидера Владимира Путина участниками "одной банды".

Видео: Instagram/dobkinmm