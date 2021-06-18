Гордон назвал бывшего президента Порошенко и Путина участниками "одной банды"

Украинский журналист прокомментировал иск экс-президента за слова о "сдаче Мариуполя".

Украинский журналист Дмитрий Гордон назвал бывшего президента Петра Порошенко и российского лидера Владимира Путина участниками "одной банды". Такое заявление гость программы "Право на владу" сделал в эфире местного телеканала. Сюжет опубликован на YouTube-канале ТСН. Спикер прокомментировал иск Порошенко против себя. Конфликт возник из-за того, что ранее Гордон заявил о том, что Путин и Порошенко договорились о сдаче Мариуполя.

То, что Порошенко и Путин, Порошенко и Медведчук — это все одна банда, я сейчас утверждаю. Подавайте в суд, будет весело. Будет такое шоу, что рейтинги зашкалят. Дмитрий Гордон, украинский журналист

Журналист уточнил, что его помощники прослушали 35 часов записи переговоров между лидером политической фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука с Петром Порошенко. Гордон заметил, что эти диалоги нельзя слушать людям с некрепкой психикой, так как они ужасны.

Напомним, что Петр Порошенко подал иск о клевете против Дмитрия Гордона. Дело будет рассматриваться в Шевченковском районном суде. Бывшего президента Украины возмутили слова, сделанные журналистом в мае на одной из радиостанций. По мнению Гордона, Порошенко вступил с Путиным в преступный сговор с целью того, чтобы армия Киева покинула Мариуполь в 2014 году.

Гордон пригрозил России партизанской войной в случае наступления в Донбассе.

Видео: YouTube / TCH