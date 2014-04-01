Гордон пригрозил России партизанской войной в случае наступления в Донбассе

Эксперт заявил, что в Москве "сидят не дураки".

Украинский журналист Дмитрий Гордон пригрозил России партизанской войной в случае наступления на Донбассе. Об этом телеведущий рассказал в эфире местного телеканала "Украина 24". Трансляция программы доступна на YouTube-платформе. Гость шоу уточнил, что Киев будет готов дать Москве "невиданный отпор". Спикер заметил, что однако сценарий с нападением РФ на восток соседнего государства является маловероятным сценарием, так как там "сидят не дураки".

Если они сунутся сюда, земля будет стрелять. А если в Россию пойдут гробы, я думаю, что Путину надо будет это как-то объяснять. А что он объяснит? Дмитрий Гордон, украинский журналист

Гость программы считает, что в случае начала атаки России на Украину, Североатлантический альянс немедленно "врубит санкции", а страны НАТО заставят Кремль переосмыслить ситуацию.

Журналист Дмитрий Гордон раскритиковал политику тотальной украинизации.

Видео: YouTube / Україна 24