Журналист Дмитрий Гордон раскритиковал политику тотальной украинизации, так как это может разозлить русскоговорящих жителей. Это, опасается Гордон, может "разорвать страну в клочья".
Я считаю, что этот шаг разъединяет, он способствует тому, что от Украины могут остаться клочки.
Дмитрий Гордон, журналист
По его словам, в Тернополе или Львове разговаривают исключительно на украинском. При этом в Киеве многие хорошо знают украинский язык — и это не мешает многим гражданам на нём разговаривать.
Гордон отметил, что если, например, в Одессе люди привыкли говорить по-русски, то заставлять их говорить на украинском — значит лезть на рожон.
Ранее Гордон назвал Порошенко народным артистом Советского Союза.
Видео: Youtube/Україна 24
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