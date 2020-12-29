Гордон назвал Порошенко народным артистом Советского Союза

Журналист считает, что экс-глава Украины заврался.

Украинский журналист Дмитрий Гордон назвал бывшего президента Петра Порошенко народным артистом Советского Союза. Такой информацией спикер поделился с представителями телеканала "НАШ". Эфир программы опубликован на YouTube-платформе. Гость передачи считает, что верить политику нельзя, так как тот является "абсолютно завравшимся брехуном".

Петр Алексеевич актер "больших" и "малых", выдающийся. Народный артист Советского Союза. Если бы был СССР, он бы им стал ...Ему же соврать как нам два пальца... Даже один Дмитрий Гордон, украинский журналист

Напомним, что 15 января Государственное бюро расследований на Украине возбудило еще одно уголовное дело против Петра Порошенко. В этот раз речь идет о посягательстве на территориальную целостность государства, его неприкосновенность. Дело связано с работой кондитерской фабрики Roshen в Липецке, расположенном в РФ.

Порошенко назвал себя автором спецоперации против россиян в Минске.

Видео: YT / НАШ