По словам политика, миссия была инициирована еще в 2018 году.

Петр Порошенко назвал себя автором спецоперации против россиян в Минске. Об этом бывший президент Украины сообщил журналистам местного "Пятого телеканала". Политик признался в том, что организовал операцию, в рамках которой на территории Белоруссии поймали 33 гражданина РФ. Их заподозрили в подготовке нападений в республике. По словам политика, данная миссия по задержанию фигурантов была инициирована еще в 2018 году.

Порошенко отметил, что задачей властей было выманить на Украину, а также осудить тех, кто причастен к крушению рейса MH17 на Донбассе. По мнению политика, операция по задержанию была сорвана определенными лицами.

Напомним, что экс-глава президентского офиса Андрей Богдан 10 сентября отметил, что история с задержанием россиян из "ЧВК "Вагнера" стала сорванной операцией украинских спецслужб. По его данным, срыв миссии произошел из-за утечки сведений от человека, который находится в ближайшем окружении Владимира Зеленского.

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