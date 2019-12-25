Киев напомнил, что "карантином выходного дня" будет пользоваться Латвия.

Украина похвасталась своим методом борьбы с коронавирусом. Об этом рассказали местные журналисты из УНИАН со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля. Чиновник рассказал о проведении карантина выходного дня в качестве способа борьбы с распространением инфекции. По словам главы правительства, введение ограничений на субботу и воскресенье в течение трех недель "было четким".

Сейчас вот Латвия, кажется, с этой недели вслед за нами ввела карантин выходного дня. То есть они посмотрели, как делаем мы — а мы же созваниваемся с премьерами, делимся — и решили сделать так и у себя Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины

Чиновник назвал поиски такого метода как карантин выходного дня "режимом прощупывания эффективных мер" в противодействии коронавирусу. Найденный продукт Шмыгаль считает украинским, которым начинают пользоваться и другие европейские государства. Глава кабмина напомнил, что карантин не имел перед собой задачи снизить число зараженных, однако задачей чиновники ставили стабилизацию эпидемиологической обстановки в стране.

Чтобы мы могли протянуть до конца декабря-начала января, когда можно без ущерба для экономики ввести более жесткие карантинные ограничения Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины

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Видео: Youtube/Українська правда