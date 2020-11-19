Зеленский пригрозил Порошенко штрафами из-за фитнес-клуба

"Пятый элемент", принадлежащий экс-президенту Украины, нарушил карантин выходного дня.

Владимир Зеленский пригрозил Петру Порошенко штрафами, если его фитнес-клуб будет нарушать карантин. Об этом президент Украины рассказал в видеообращении.

Санкции за нарушения карантина выходного дня будут одинаковыми для всех. Это, кстати, касается и собственника финтес-клуба "Пятый элемент"...Один штраф вы уже получили. Продолжите работу в выходные - получите еще один. И они, согласно законодательству, будут продолжаться, пока вы не научитесь соблюдать закон. Понадобится 100 штрафов - будет 100 Владимир Зеленский, президент Украины

Политик потребовал от экс-главы государства не манипулировать сознанием населения страны. Он заметил, что Петр Порошенко с одной стороны кричит о том, что ситуация с распространением коронавируса сложилась критическая, а с другой - содействует этому. Зеленский добавил, что Порошенко следует решить вопрос о том, кем он является : спасителем или обычным коммерсантом.

Зеленского призвали отправить в Россию Медведчука на переговоры по вакцине.

Видео: YT / Офіс Президента України