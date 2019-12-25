В Минздраве рассказали, что не могут ввести по стране локдаун.

На Украине собрались ввести карантин выходного дня. Об этом в эфире местного телеканала "1+1" заявил глава здравоохранения Максим Степанов. Министр отметил, что новые ограничительные меры по стране будут осуществлены в ближайшее время.

Мы не можем ввести полный локдаун, на который пошла Европа. Поэтому мы предлагаем карантин выходного дня. Не исключаю, что он будет введен на выходных через неделю Максим Степанов, глава Минздрава Украины

Эксперт напомнил, что за последние сутки по Украине было выявлено более десяти тысяч новых случаев инфицирования коронавирусом. Из-за ускорения распространения COVID-19 власти страны расширят коечный фонд на 20 тысяч коек, а также откроют несколько госпиталей в разных городах. С начала осени число зараженных пациентов увеличилось в 3,5 раза.

На Украине оценили вероятность потери безвизового режима с ЕС.

Фото: Pixabay.com