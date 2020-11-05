За документ проголосовали 275 депутатов в первом чтении.

На Украине приняли дефицитный бюджет на 2021 год. Законопроект поддержан в первом чтении в Верховной Раде. Решение поддержали 275 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов. В документе говорится о росте ВВП на 4,6%, а также инфляции на 7,3%. При этом среднемесячные зарплаты населения должны составить 13,6 тысячи гривен (около 487,5 доллара) при курсе национальной валюты к американской в 29,1. Сейчас курс гривны к доллару - 27.

Депутаты уточнили, что расходы на оборону и безопасность Украины будут обеспечивать 5,92% от ВВП страны. В 2021 году дефицит бюджета предусматривает 270 млрд гривен (около 9,5 млрд долларов), что составляет 6% от ВВП.

Документ говорит об увеличении прожиточного минимума. Он будет происходить в три этапа с 1 января по 1 декабря. Ожидается также рост месячной минимальной зарплаты с 1 января по 1 июля до 6,5 тысячи гривен.

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Видео: YouTube / Телеканал ZIK