На Украине оценили вероятность потери безвизового режима с ЕС

Дмитрий Кулеба рассказал о проблемах с ЕС, вызванных решением КС Украины.

На Украине оценили вероятность потери безвизового режима с Евросоюзом. Об этом во время брифинга с журналистами сообщил глава внешнеполитического ведомства страны Дмитрий Кулеба. По словам чиновника, режим был под угрозой из-за решения Конституционного суда об отмене антикоррупционного законодательства.

КС разрушил антикоррупционную инфраструктуру, которая является одним из условий безвиза. Безвиз сейчас не шатается, благодаря тому что были приняты решения, которые остановили разрушение системы декларирования Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Министр напомнил, что Киеву удалось сохранить безвизовый режим с Европой. Это получилось благодаря оперативной работе правительства с электронными декларациями чиновников. По словам Кулебы, постановление КС привело руководителей ЕС в шок. Только его отмена успокоила иностранных партнеров.успокоить.

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Видео: FB / Міністерство закордонних справ України