Украина намерена развивать стратегическое партнерство с США после выборов

Киев не ориентируется на персоналии в том, чтобы заручаться поддержкой от США.

Украина намерена развивать стратегическое партнерство с Вашингтоном после проведенных президентских выборов в США. Об этом журналистам во время брифинга сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба. Чиновник отметил, что такую программу Киев заявляет вне зависимости от результатов голосования.

Какой бы выбор ни сделал американский народ, мы будем успешно развивать и дальше стратегическое партнерство между США и Украиной Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Чиновник подчеркнул, что поддержка Украины США базируется не на отдельных персоналиях, а является системной позицией. Поддержку Киев получает от двух основных американских партий.

Напомним, что в США предварительные результаты голосования в ряде штатов неизвестны. Сейчас местные СМИ говорят о том, что Джо Байден заручился поддержкой 264 голосов выборщиков, а его оппонент Дональд Трамп - только 214. Штаб республиканского кандидата намерен обращаться в суд ради пересчета голосов в нескольких штатах.

Во Франции назвали голосование на выборах в США историческим.

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