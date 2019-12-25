Во Франции назвали голосование на выборах в США историческим

Жан-Ив Ле Дриан прокомментировал ситуацию с выборами в США.

Во Франции назвали голосование на выборах президента США историческим. Об этом в эфире местной радиостанции Europe 1 сообщил глава МИД Жан-Ив Ле Дриан. Чиновник отметил высокий уровень накала и высокий уровень участия граждан в мероприятии.

Немного рано говорить о результатах. Это историческое голосование, во-первых, из-за напряжения, которое мы все можем отметить, во-вторых, из-за уровня участия...Американские институты солидны, в прошлом уже было напряжение в связи с результатами. И работа институтов позволила урегулировать эти сложности Жан-Ив Ле Дриан, глава МИД Франции

Согласно данным Дриана, в голосовании приняло участие 70% граждан США. Таким образом избранный президент страны будет иметь наибольшее число голосов поддержки за свою кандидатуру в истории государства. По мнению главы МИД Франции, эту деталь нельзя считать несущественной. В Париже не думают, что ситуация на американских выборах скажется на кризисных явлениях в стране.

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