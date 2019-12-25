Трамп наорал на 89-летнего медиамагната из-за данных о победе Байдена в Аризоне

FOX NEWS отказались менять данные о победе Джо Байдена в Аризоне.

Дональд Трамп наорал на 89-летнего медиамагната из-за данных о победе Джо Байдена в Аризоне. Об этом сообщили журналисты местного издания Vanity Fair. Они отметили, что сторонник действующего президента США Руперт Мердок через свой телеканал Fox News сообщил заранее о победе в штате Аризона на выборах кандидата от демократической партии. После этого глава Белого дома связался с Мердоком по телефону.

Журналисты отмечают, что Трамп позволил себе перейти на крик. Он потребовал опубликовать опровержение о победе Джо Байдена в данном штате. Мердок отказался выполнить требование политика, а данные остались на сайте телеканала.

Ряд СМИ считают Аризону ушедшей Джо Байдену согласно предварительным результатам. Однако у Трампа есть шансы одержать там победу. В CNN уточнили, что в Аризоне за демократа отдали голоса 50,7% избирателей, а за республиканца - 47,9%. Однако специалисты успели подсчитать только 84% бюллетеней. Регион даст выигравшему кандидату голоса 11 выборщиков. Без них у Байдена будет только 253 голоса, а у Трампа - 214.

Пресс-секретарь Трампа назвала условия его победы на выборах.

Фото: FOX NEWS