Сейчас у демократа 264 голоса выборщиков из необходимого минимума в 270.

Джо Байден побеждает на выборах президента США. Об этом сообщили американские СМИ. Они уточнили, что кандидат от демократической партии уже набрал себе 264 голоса выборщиков из 270 необходимых. В тоже время у его оппонента Дональда Трампа пока что насчитывается 214 голосов.

Сейчас неопределенный итоговый расклад по голосам остается в четырех штатах: Неваде, Пенсильвании, Северной Каролине и Джорджии. В трех последних предварительно может лидировать Дональд Трамп. Итог президентских выборов определяет результаты голосования в Неваде. На данный момент в штате избирательные комиссии обработали только 75% голосов. Байден опережает противника на 0,6%.

Однако до конца результат также неизвестен в Аризоне. Многие СМИ говорят о том, что голова штата уйдут Джо Байдену. Этот регион может дать кандидату в президенту сразу 11 голосов выборщиков, без него у демократа только 253 голоса. Также Байден обошел Трампа в таких штатах как Мичиган и Висконсин. Долгое время там лидировал Трамп, но перевес в сторону демократа составил десятые доли процента. на последних этапах голосования победить Байдену помогло голосование по почте. Эти бюллетени обычно подсчитываются позже тех, что заполняются очно.

Напомним, что официальный подсчет голосов продолжается во всех американских штатах. Присланные по почте бюллетени будут проверяться на протяжении недели. Результаты голосования будут оглашены к 8 декабря.

Партия Байдена получит большинство в палате представителей США.

Видео: YouTube/Joe Biden