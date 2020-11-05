Демократ выступил перед американцами в штате Делавэр.

Джо Байден пообещал стать президентом для всех американцев. Об этом политик сообщил на выступлении в Делавэре. Он призвал забыть граждан США о разногласиях после выборов. По словам кандидата на пост главы Белого дома, он будет тяжело работать не только ради собственных избирателей, а для всего народа.

Я вел кампанию как демократ, но я буду управлять как президент Америки. Президент представляет всех и в ответственности за всех. Вот, что я буду делать: тяжело работать одинаково для тех, кто голосовал за меня, так и для тех, кто не голосовал за меня Джо Байден, кандидат в президенты США

Демократ подчеркнул, что для достижения прогресса американским политикам следует перестать относиться к оппонентам как к врагам. Он добавил, что то, что их объединяет как граждан США, может объединить намного сильнее, чем то, что разделяет. Он призвал американцев увидеть, услышать друг друга, уважать и снизить напряжение в обществе после оглашения результатов выборов.

Последний избирательный участок в США закрылся на Аляске.

Видео: YT / Joe Biden