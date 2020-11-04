Последний избирательный участок в США закрылся на Аляске

В США завершились выборы президента, последние участки закрылись на Аляске.
Результаты выборов будут известны через несколько дней. В этом году в Америке процедура подсчетов в рядя штатов, включая ключевую Пенсильванию, позволяет вести прием и подсчет бюллетеней на протяжении нескольких дней после официального завершения выборов.
Согласно опросам избирателей Трамп в ряде ключевых штатов обходит демократа Байдена.
Ранее: Байден заявил, что Трампу не удастся украсть выборы
Видео: YouTube / Guardian News
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