Последний избирательный участок в США закрылся на Аляске

Результаты выборов президента Америки будут известны в течение нескольких дней.

В США завершились выборы президента, последние участки закрылись на Аляске.

Результаты выборов будут известны через несколько дней. В этом году в Америке процедура подсчетов в рядя штатов, включая ключевую Пенсильванию, позволяет вести прием и подсчет бюллетеней на протяжении нескольких дней после официального завершения выборов.

Согласно опросам избирателей Трамп в ряде ключевых штатов обходит демократа Байдена.

Ранее: Байден заявил, что Трампу не удастся украсть выборы

Видео: YouTube / Guardian News