Партия Байдена получит большинство в палате представителей США

Демократы сохранят контроль над нижней палатой парламента с 226 мандатами.

Партия Джо Байдена получит большинство в палате представителей США. Об этом сообщили местные журналисты с телеканала NBC News. По результатам подсчета голосов демократы предположительно получат 226 мандатов, в то время как республиканцы - только 209. Для контроля нижней палаты парламента необходимо иметь 218 мест.

В СМИ отмечают, что демократам удастся сохранить контроль над палатой представителей несмотря на результат, худший по сравнению с 2018 годом. При этом республиканская партия США оставила за собой большинство мандатов в Сенате.

Напомним, что 3 ноября в стране состоялся всеобщий день голосования. Избиратели голосовали за новых президента и вице-президента, 35 сенаторов, всех членов палаты представителей, 13 губернаторов и представителей местных органов власти. На данный момент ни у одного кандидата на пост главы государства нет необходимых 270 голосов для избрания. Известно, что Байден пока что имеет 264 голоса выборщиков, Трамп - 214.

Fox News: Байдену остается победить в Неваде для избрания президентом.

Фото: YouTube/Joe Biden