Киев продолжает работу по крымскому вопросу.

Украина проведет саммит по "Крымской платформе" в мае 2021 года. Об этом во время брифинга с журналистами сообщил глава внешнеполитического ведомства страны Дмитрий Кулеба. Чиновник уточнил, что работа по вопросу возвращения полуострова в состав государства ведется. Она увенчается проведением форума в столице весной следующего года.

Инициатива динамично и нормально развивается. Мы ведем активный диалог с партнерами и информируем их, получаем поддержку и готовность участвовать в ней...Эта работа не будет останавливаться ни на день и увенчается саммитом "Крымском платформы" Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Украина намерена развивать стратегическое партнерство с США после выборов.



