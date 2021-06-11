Порошенко заявил, что Минские соглашения необходимо заменить

Он считает, что критиковать документ нет смысла.

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что Минские соглашения надо заменить. Он считает, что власти должны предложить альтернативу этому документу вместо критики. Об этом экс-президент сказал в интервью телеканалу "Прямой".

Я твердо убежден, что сегодня они уже не говорят о плохом минском процессе. Они говорят, что его не надо ни в коем случае отменять, его надо модернизировать. Перед тем, как критиковать, предложите что-то другое. Ничего пока у вас не получается, — сказал Порошенко.

Он считает, что у Минских соглашений есть определенные "ценности". Благодаря им, по словам Порошенко, против России вводят санкции.

Видео: YouTube / Телеканал Прямий