Порошенко заявил, что Минские соглашения необходимо заменить

Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что Минские соглашения надо заменить. Он считает, что власти должны предложить альтернативу этому документу вместо критики. Об этом экс-президент сказал в интервью телеканалу "Прямой".
Я твердо убежден, что сегодня они уже не говорят о плохом минском процессе. Они говорят, что его не надо ни в коем случае отменять, его надо модернизировать. Перед тем, как критиковать, предложите что-то другое. Ничего пока у вас не получается, — сказал Порошенко.
Он считает, что у Минских соглашений есть определенные "ценности". Благодаря им, по словам Порошенко, против России вводят санкции.
Видео: YouTube / Телеканал Прямий
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