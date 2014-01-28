Италия выиграла Евро-20202

Сборная Италии обыграла Англию в финале Евро-2020. Основное время матча завершилось со счетом 1:1, команды также не выявили победителя дополнительное время, и судьба золотых медалей решалась в серии послематчевых пенальти.

Решающих промах допустил молодой англичанин Букайо Сака. На момент его удара Италия вела со счетом 3:2. Также свои попытки не смогли реализовать итальянцы Андреа Белотти и Жоржиньо, а также англичане Маркус Решфорд и Джейдон Санчо.

Для итальянской сборной данный трофей стал первым с 2008 года на международной арене. Последний раз Италия становилось триумфатором Чемпионата мира в 2008 году, где также в серии пенальти обыграла Францию. Трофей Евро Скуадра Адзурра последний раз брала в 1968 году.

Видео: craigoconnor2 / Instagram